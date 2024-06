Bomba o non bomba siamo arrivati a Roma Il Loreto prova a violare il santuario Virtus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Oggi alle 20,30 al PalaTiziano dil’Italservicegioca contro lagarauno dei playoff promozione. La serie è al meglio delle tre partite e in palio c’è la B Nazionale. "Inizia la finale per salire – avvisa coach Stefano Foglietti -, andremo nella capitale, dove ci aspetta un ambiente carico e caldo. Il palazzetto si sta riempiendo e faranno senza dubbio il sold-out, quindi ci saranno sugli spalti 3000 persone. Noi andiamo là con la convinzione nei nostri mezzi e la giusta tensione, senza farci condizionare dal clima infuocato". Il tecnico dei pesaresi continua: "Penseremo solo a giocare, al campo, a noi stessi, a fare le cose su cui abbiamo lavorato. Sappiamo che non sarà facile, in finale non è mai facile, solo una vince e noi faremo di tutto per essere noi la squadra che si impone".