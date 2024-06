Blackout di emergenza in Ucraina diverse regioni al buio Zelensky spinge il vertice di pace in Svizzera | Russia e Cina lo boicottano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Il conflitto invive ormai due processi paralleli. Da una parte c’è la diplomazia conche, dopo il rifiuto occidentale di avviare colloqui con Mosca sulla base delle bozze d’accordo di Istanbul 2022, sta cercando di portare alla conferenza diorganizzata inil più alto numero di Paesi, nonostante il rifiuto di. Dall’altra c’è il campo di battaglia, dove il predominio russo è ormai evidente da settimane e i raid aerei continuano a colpire da ambo i lati del fronte.IN– La strategia russa di colpire centri strategici per la fornitura di energia elettrica continua a mettere in difficoltà il sistema di approvvigionamento ucraino, tanto che nel Paese, come successo nelle settimane passate, sono scattati nuovamentedi, soprattutto nella regione di Kiev, per ottimizzare la gestione della rete.