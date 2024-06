AEW | Swerve Strickland difenderà il titolo contro Roderick Strong a Dynamite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 2 giugno 2024) Ieri notte è andata in onda una nuova puntata di Collision. <>RoderickStrong>, che a Double Or Nothing aveva passato di mano l’International Title a favore di Will Ospreay, ha sconfitto sul ring Lio Rush. Poi ha avuto un confronto con Tony Khan nel backstage durante il quale ha chiesto a gran voce una shot all’AEW World Title. Difesa titolata per <>StricklandStrong> <>RoderickStrong>, ancora furioso per non essere riuscito a vincere il Casino Gauntlet Match a, ha chiesto a gran voce a Tony Khan un shot al <>titoloStrong> AEW. Il Presidente AEW gliel’ha concessa e allora nel prossimo episodio diavremovs <>StricklandStrong> per l’AEW World Title. Lo sfidante ha poi voluto mandare un chiaro messaggio al campione: “<>SwerveStrong> stiamo 2-0 sul ring.