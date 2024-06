Accoltellamento a Mannheim | muore l’agente di polizia ferito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) Latedesca ha annunciato che domenica sera è decedutodi 29 anni, gravementedurante l’avvenuto venerdì a, nel sud della Germania.era stato accoltellato al collo e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è entrato in coma dopo un’operazione. L’aggressione si è verificata in tarda mattinata, in una piazza del centro città, durante una manifestazione politica di destra e antislamica. L’aggressore, un uomo afghano di 25 anni che vive in Germania da oltre dieci anni, è statoe arrestato. Oltre aldi, altre cinque persone sono state ferite, tra cui Michael Stürzenberger, giornalista tedesco di 59 anni, noto per le sue posizioni di estrema destra e antislamiche, e membri del movimento anti-islamico PAX Europa.