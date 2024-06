2 giugno 2024 | supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa della Repubblica Info e orari

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 2 giugno 2024) 2inper laOggi, 2, è la, con cui si ricorda l’anniversario del referendum del 1946 con il quale glini scelsero lainvecemonarchia. Una giornata dinella quale sarà possibile trascorrere momenti in compagnia di amici e parenti. Per questo molti si chiedono se ie isonooggi, 2. Iniziamo col dire che questa importante festività quest’anno capita di domenica. Per moltie centri commerciali è un’occasione per promuovere aperture straordinarie, confidando sul fatto che molta gente non lavora e quindi approfitterà per fare shopping. Soprattutto nelle grandi città, dunque, trovare qualcosa aperto il 2sarà dunque molto semplice.