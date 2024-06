Un tappeto di profumi e colori In paese torna l’Infiorata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) A Montefiorein occasione della Festa del Corpus Domini. Oggi e domani le vie delsaranno in immensodi fiori ed essenze naturali. Anche quest’anno molti quadri saranno lavorati questa sera, coprendo interamente il percorso della processione prevista domani tardo pomeriggio, dopo la messa alla Collegiata Santa Lucia. "di Montefiore dell’Aso si distingue dalle altre per la lunghezza del percorso e per la ricerca delle essenze naturali che ci permettono di offrire uno spettacolo unico, contenendo i costi – afferma il presidente dell’associazione Infiorata, Graziano Amadio - Questa sarà l’ottava edizione deldei Ragazzi, diventata un fiore all’occhiello e unica in questo settore, con una via dedicata ai più giovani, alunni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, di Montefiore e di altri paesi.