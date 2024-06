Show del trio Canemorto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Un filo conduttore unirà la Fondazione Iacopo Benassi e la Skaletta Rock Club: nella sede della Fbi, in via Castelfidardo 30c, oggi a partire dalle 18 si terrà la performance del, in una sede fuori dall’ordinario. Questo nuovo progetto del fotografo Jacopo Benassi, che ha riadattato il proprio nome di battesimo per giocare con la sigla dell’agenzia investigativa statunitense, prenderà il via… nel bagno della sua abitazione-studio, dove si sono già tenute altre tre performance promosse con il coordinamento del direttore e curatore Antonio Grulli, a cui si aggiunge una quarta andata in scena a Venezia. "Invitiamo gli artisti a cadenza regolare per portare in scena i loro progetti – spiega quest’ultimo –; ilrealizzerà in questa location un’installazione intorno a un lavoro fotografico, che sarà disponibile anche in edizione a tiratura ridotta in vendita a prezzo pop, e una performance sonora insieme a Benassi e Luciano Chessa, musicista e compositore statunitense di origini italiane, fra i più grandi esperti di musica futuristica.