Ronald Garros folle | Rublev spacca la racchetta Shapovalov si colpisce più volte in testa VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 1 giugno 2024) Prima, a poche ora di distanza. Il tennis di certo è uno sport stressantissimo, così come ha pure raccontato bene Agassi nella sua autobiografia, ma quel che sta accadendo durante il Rolandè a dir poco… Il tennista russo è stato protagonista di uno show decisamente sopra le righe nel match in cui è stato sconfitto da Matteo Arnaldi.ha dato di matto usando laa mo’ di mazza e inveendo. Atteggiamento del quale si è poi pentito, così come ha spiegato in conferenza stampa. “Sono completamente deluso da me stesso per come ho agito. Non ricordo di essermi mai comportato peggio di così in uno Slam. Non c’è molto da dire”. ha ammesso. It was an afternoon to forget for Andreyat Roland-#Rolandpic.