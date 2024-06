Roland Garros 2024 | Lorenzo Musetti contro Djokovic per bis e storia Jasmine Paolini al test di una rediviva Andreescu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Ogni giorno può oramai essere quello dellaal. Ma questo sabato può regalare momenti di straordinaria importanza sul fronte italiano. Due gli incontri su cui principalmente porre l’attenzione, ed i motivi d’interesse riguardano sia la classifica che pezzi importanti delladel tennis in senso assoluto. Cominciamo dal lato maschile, dovesfida per la sesta volta in carriera Novak. Un confronto, quello che vale la sessione serale sul Court Philippe Chatrier, che ha molto da raccontare. Se, infatti, il toscano dovesse battere il serbo, questo significherebbe automaticamente inizio del regno di Jannik Sinner da numero 1 del mondo a partire da lunedì 10. La fiducia mostrata dal numero 2 azzurro è stata finora importante, ma a favore dici sono le crescenti note positive viste nei primi due turni e il 4-1 del passato.