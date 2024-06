Ragazzi dispersi nel fiume Natisone in Friuli | individuato il segnale di un cellulare La ricostruzione dell’accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Ildi uno dei cellulari deitra i 17 e i 25 anninel, in, è stato intercettato dai soccorritori stamattina, alla ripresa delle ricerche. Le operazioni, dunque, ora si concentreranno in quella specifica zona anche se non è certo che, nel disperato tentativo di sottrarsi alla piena, lo smartphone sia rimasto addosso al suo proprietario. Decine di soccorritori stanno operando lungo il corso del torrente, dal ponte Romano fino alla confluenza con ilTorre, a propria volta emissario dell’Isonzo. A intercettare ilemesso dalè stato uno dei droni della Protezione civile. A quasi 20 ore dalla scomparsa, le possibilità di trovare iancora vivi sono quasi azzerate, sia per la velocità dell’acqua, sia per l’ipotermia.