Play-off di serie C esauriti i tagliandi per il maxischermo allo stadio di Carrara

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer la semifinale di ritorno deioff diC di calcio, tra Benevento e Carrarese (vittoriosa all’andata per 1-0), sono andatigratuiti per assistere, domani con inizio alle 21, alla gara dalallestitodei Marmi di. Lo rende noto il Comune, precisando che i cancelli dell’impianto apriranno alle 19.30. Per disposizioni in materia di sicurezza e data la capienza limitata della tribuna (990 posti più otto portatori di handicap e otto accompagnatori) il Comune avvisa che “per accederesarà necessario presentare uno dei, gratuiti, che sono stati distribuiti questo pomeriggio alla biglietteria” la quale, viene precisato, “contrariamente a quanto comunicato in precedenza, domani, domenica 2 giugno, non riaprirà”.