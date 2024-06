Pazienza | Vogliamo la finale al di là della stanchezza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“C’è un po’ die qualche dolore dovuto alle partite affrontate nell’ultimo periodo. È normale e sono problemi che hanno anche le altre. Siamo abbastanza sereni”. E’ quanto afferma il tecnico dell’Avellino, Michelealla vigiliasemicon il Vicenza. “Patierno si porta avanti, da un paio di partita, questo fastidio al collaterale ma non è nulla di grave – continua il trainer dei lupi – Sta stringendo i denti per dare il proprio apporto alla squadra. Dobbiamo presentarci con la stessa voglia di fare una prestazione che ci permetta di andare in. Ci saranno diverse fasi nella stessa gara. Dovremmo essere bravi a vivere i momenti nel modo giusto”. “Sgarbi sta facendo gare molto buone e me lo confermano i dati.