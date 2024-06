Patrizia Bianca e Cristian | chi sono i tre giovani dispersi nel fiume Natisone in Friuli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024)Cormos venerdì mattina aveva sostenuto l’esame di Modellazione in 3D all’Accademia di Belle Arti di Udine. Così la 20enne – residente a Basaldella di Campoformido (Udine) – aveva accettato l’invito dell’amicaDoros. Quest’ultima ha 23 anni, vive in Romania, ma si trovava in Italia da pochi giorni per fare visita alla famiglia: ha proposto adi fare un giro in auto assieme al suo fidanzato,Casian Molnar, 25enne residente in Austria. L’obiettivo era quello di fare una passeggiata nel greto del, a Premariacco in provincia di Udine. Venerdì era una bella giornata, con cielo sereno dopo le tante ore di pioggia che avevano interessato il. Il letto delera asciutto, così come facile era il percorso che conduce alla collina che sorge al centro del torrente.