Omicidio Saman Abbas il papà ritratta | ‘È stata uccisa dai cugini’

'Non siamo stati noi ma i miei nipoti ad uccidere mia figlia'. Il padre di Saman Abbas, condannato all'ergastolo insieme alla moglie per aver assassinato la 18enne, ha parlato. È stato il programma in onda su Rete 4, Quarto Grado, a mandare in onda in esclusiva le dichiarazioni dell'uomo davanti al pm. Un interrogatorio che ha avuto luogo il 19 aprile scorso nel carcere di Modena dove l'uomo è rinchiuso. Saman Abbas, la 18enne uccisa il 1 maggio 2021 per aver rifiutato un matrimonio organizzato dalla famiglia. L'uomo scagiona sé stesso e la moglie Spunta, così, un'altra verità, nella quale l'uomo scagiona sé stesso e la moglie e accusa i due cugini di Saman Abbas dichiarando che sono stati loro insieme al padre, condannato a 14 anni per l'uccisione della ragazza il 1 maggio del 2021.