Montemurlo inaugurata la farmacia di Santorezzo

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – È stataquesta mattina la nuovacomunale diche porta servizi sanitari di prossimità in una frazione del Comune attualmente sprovvista. La terzacomunale Farmacom diha aperto infatti in via Labriola 243/s in un noto polo commerciale della zona, dove si trovano altri negozi ed esercizi di ristorazione. La nuovapropone tutti i servizi già presenti nelle altre farmacie Farmacom: oltre alla vendita di farmaci, è presente il laboratorio galenico per le preparazioni di medicinali personalizzati, utilizzando sostanze attive ed eccipienti, sotto la supervisione di un farmacista esperto, i servizi di autoanalisi (misurazione pressoria, della glicemia ecc...) ed è dotata di un magazzino.