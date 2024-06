Matt Cardona | Sarebbe fantastico avere Becky Lynch in GCW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 1 giugno 2024) Con la scadenza del contratto che legavaalla WWE, molti nomi hanno iniziato subito a farsi avanti e a “gettare l’esca” per possibili collaborazioni future. Fra questi c’è stato l’attuale General Manager della GCW,, il quale si è espresso sulla questione durante una recente intervista per Fightful Select. Sogni in grande “Mi piacerebbein GCW. Chad Gable in GCW. Oh mio Dio. Incredibile. Potremmo permetterceli? Probabilmente no. Dovrebbero abbassare un po’ il loro salario. Cosa potremmo fare con loro? SDL Steph De Lander contro. Chad Gable contro Blake Christian o Joey Janela. Se abbassassero il loro salario potrebbero lottare sin da subito. Non abbiamo i soldi della TKO o di Tony Khan.