Marc scarta Pramac Niente team satellite

(Di sabato 1 giugno 2024) Marquez ha rovesciato il tavolone del mercato della MotoGp 2025. L’ha fatto alla… Marquez. Ovvero, senza giri di parole, senza (falsa) diplomazia. A parole, come in pista,ha voluto chiarire le cose mettendo sul piatto il suo punto di vista, anzi, direttamente le proprie ragioni, mentre le voci sullo scacchiere dei piloti del prossimo anno si fanno sempre più insistenti. Forse anche fastidiose per chi ne è al centro. Dunque Marquez se rimane in Ducati (adesso è nelGresini) vuole una Ducati ufficiale. Ma che abbia la livrea rossa, ovvero, quella dello stesso(il factory) di Bagnaia e non quella deldi Borgo Panigale,. Che porta in dote sì la moto ufficiale ma… "se devo lasciare uncome quello in cui sono adesso per andare in un altro, la mia risposta è no".