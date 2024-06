L’urlo di Bergamo | Grazie Dea ’’Atalanta-day’’ con 40mila tifosi Giocatori in trionfo sul bus scoperto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Due ali infinite di folla tinta di nerazzurro hanno accompagnato ieri sera l’Atalanta trionfatrice in Europa League, nella notte cheaspettava da sempre e non dimenticherà mai. La lunga notte della festa per gli eroi di Dublino, la parata con il buscon la Coppa, la squadra e lo staff al completo. Un lungo giro scendendo dalla città alta, percorrendo le mura storiche (coperte da teloni nerazzurri) per poi immergersi in un bagno di folla immenso, in Porta Nuova, tra decine di migliaia didi ogni età. Dai bambini portati dai genitori, in un tradizionale passaggio di consegne generazionale di tifo, da padre in figlio, ai tanti anziani accompagnati dai nipoti: tutti rigorosamente in nerazzurro. Il colore che ha unito un’intera città, che da nove giorni vive una sorta di luna di miele, un sogno collettivo ad occhi aperti, dopo aver vissuto quattro anni fa l’incubo del Covid, con cicatrici in ogni famiglia o condominio che ildella Dea ha forse suturato definitivamente.