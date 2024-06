LIVE Italia-Brasile 2-2 Nations League volley femminile in DIRETTA | verde-oro avanti nel tie break 5-8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-13 Ancora muro di Carol su Egonu che è proprio uscita dal match 9-12 Muro di Carol su Danesi 9-11 Mano out Gabi da zona 4, grande difesa azzurra 9-10 Mano out Antropova da seconda linea 8-10 errore al servizio, altro regalo a una squadra che sta faticando in cambio palla… 8-9 Mano out Sylla da zona 4 7-9 Vincente Sylla sulle mani del muro da zona 4 6-9 Errore al servizio, quanti regali e ilringrazia 6-8 Errore al servizio5-8 Muro di Gabi su Antropova 5-7 Mano out Gabi da zona 4 5-6 Mano out di Gabi da zona 4 5-5 Errore al servizio5-4 Errore al servizio4-4 Muro di Ana Cristina su Egonu che sembra essersi spenta da metà del quarto set 4-3 Invasione3-3 Muroooooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaahr 2-3 Bosetti vincente da zona 4 sulle mani del muro brasiliano 1-3 Muro di Thaisa su Bosetti 1-2 Mano out Rosamaria da zona 2 1-1 La parallela di Ana Cristina da zona 4 1-0 Mano out in primo tempo di Danesi Finale disastroso di set per l’ma le motivazioni vanno ricercate nella prima parte di questo parziale.