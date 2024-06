L' intelligenza artificiale non sostituirà lo psichiatra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI - Si fa presto a dire "dr. IA", ma la verità è che oggi non esistono algoritmi diche possono essere implementati nella pratica clinica. Hanno ancora troppi difetti che, di fatto, li rendono poco affidabili e potenzialmente pericolosi. Gli algoritmi restano per il momento adatti a essere utilizzati in contesti sperimentali e accademici. Questo non significa che l'non sarà mai pronta, ma solo che c'è ancora tanta strada da fare: temi fondamentali e cruciali per il futuro che sono stati discussi durante il congresso nazionale della Società Italiana di Psichiatria (Sip), che sta celebrando i suoi 150 anni al Palazzo della Gran Guardia di Verona. Alla base della discussione, anche un lavoro tutto italiano appena pubblicato sulla rivista 'Italian Journal of Psychiatry' e condotto da Antonio Vita, vicepresidente Sip, professore di psichiatria all'Università di Brescia e direttore del Dipartimento di Salute Mentale Asst Spedali Civili di Brescia.