L’evento La battaglia contro i tumori nel nome di Vialli

(Di sabato 1 giugno 2024) La due giorni di un congresso scientifico di profilo internazionale e insieme la grande eredità di Gianluca, campione e gentiluomo, persona generosa. Il convegno “Update on a Pancreas Cancer. The Gianlucalegacy“ si è sviluppato in tre luoghi simbolo di Cremona: il Teatro Filodrammatici, l’Auditorium Arvedi del Museo del Violino e Palazzo Trecchi. Due giorni dedicati alla memoria dinella sua città natale e allo studio del tumore al pancreas che strappò la vita al campione, il 5 gennaio del 2023, a Londra. Il convegno era promosso dal professor Gian Luca Baiocchi, ordinario di chirurgia generale all’Università degli studi di Brescia e direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia generale dell’Asst di Cremona.