La teoria del camaleonte

(Di sabato 1 giugno 2024) Se frequentate abitualmente ristoranti e locali, avrete sicuramente notato che le cose sono cambiate, e che l’esperienza alla quale eravate abituati non è più la stessa di qualche tempo fa. I motivi del cambiamento sono molteplici, e dipendono da nostri atteggiamenti sbagliati, dalle circostanze, dall’economia globale e dalle conseguenze della pandemia. Quello che dobbiamo imparare a fare noi, è adattarci alla nuova condizione, perché da qui – pare evidente – non si torna indietro. AspettareAvete notato che da quando vi sedete a quando ordinate a quando vi arriva il cibo passa sempre più tempo? Non capita ogni tanto, non è più un’impressione. E dopo aver abbandonato il tavolo per servizio fuori tempo massimo un paio di volte, abbiamo dovuto semplicemente capire che queste sono le nuove tempistiche: lente.