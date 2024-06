Fonte : superguidatv di 1 giu 2024

Il padre di Gülcemal si tolse la vita, e lui e sua sorella Gülendam rimasero soli. Sarà davvero arrivato per il protagonista il momento di vivere una bella storia d’amore? La maledizione di Mustafa si rivelerà inefficace? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo assicurarvi che questa nuova serie turca ha tutti gli ingredineti per conquistare il pubblico italiano.

La Rosa della Vendetta anticipazioni prima puntata del 7 giugno su Canale 5