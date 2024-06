La prima squadra Pinamonti il procuratore apre l’asta | Gli estimatori non mancano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) SASSUOLO "A breve il punto della situazione. Glinon, la retrocessione, inaspettata, è un passo indietro. Faremo le valutazioni con la società, ma per lui ci sarà un altro step importante". Lui è Andrea(in foto), centravanti del Sassuolo che in B con il Sassuolo non scenderà mentre chi parla, a Fcinternews, è il suo, Enzo Raiola. Che conferma addio ormai prossimo e, di fatto, dà il via al. Sull’attaccante – 11 gol in stagione – ci sono il tiepido interesse dell’Inter, sondaggi del Milan e, un tantino più convinti, gli interessi di Fiorentina e Como, oltre che quello del Monza. Per il Sassuolo si tratta di aspettare si presenti l’occasione giusta, con la speranza – remota – di poter recuperare almeno buona parte dei 20 milioni spesi due anni fa per portarlo in Emilia.