Kingdom Come Deliverance 2 limitato da Xbox Series S svelati 30 FPS e risoluzione

(Di sabato 1 giugno 2024) Il produttore di2, Martin Klima, ha preso parte ad una nuova intervista dove ha sostanzialmente affermato che il gioco è statodaS, visto che le specifiche tecniche della console di Microsoft gli ha impedito di rendere più grande il mondo di gioco. Wccftech ha prontamente riportato la nuova intervista effettuata dal producer ad una rivista ceca, dove lo sviluppatore ha affermato che la memoria RAM diS non ha permesso al team di allargare le dimensioni dell’open world. Per questo motivo quindi2 risulterà sostanzialmenteanche su PS5 eX, visto che queste due console avrebbero in realtà potuto facilmente reggere un mondo di gioco contraddistinto da dimensioni superiori.