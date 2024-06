Inter possibili indagini sul caos plusvalenze | uno scambio nel mirino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) Con lesulledella Roma, anche l’torna neldelledella procura. Il motivo, come riporta Il Fatto Quotidiano e come rilanciano diverse altre testate, tra cui Calcio e Finanza, è da leggersi nellonel 2018 con i giallorossi per portare Radja Nainggolan a Milano.IN CORSO – Dopo legià chiuse relativamente alleper i bilanci del 2017/2018 e 2018/2019 in casa, ora i nerazzurri potrebbero essere ancora al centro delledella Procura di Milano. Il motivo è da leggersi nelleattualmente in corso relativamente alledella Roma. E cosa c’entrerebbero i nerazzurri in questo senso? Nelci sarebbe in particolar modo loche nell’estate del 2018 portò Radja Nainggolan a Milano, con Davide Santon e Nicolò Zaniolo che hanno fatto il percorso inverso.