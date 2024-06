Inside Out | in arrivo la serie tv spin-off dell’originale Pixar

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 1 giugno 2024) In attesa del debutto al cinema del sequel arrivano importanti novità sul futuro diOut, compresa unatv A meno di tre settimane dall’diOut 2 nei cinema, arrivano importanti aggiornamenti sul futuro dell’amato franchise. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, le vivaci emozioni di Riley Andersen si apprestano a diventare protagoniste di unatv per Disney+. A dare la notizia è stato Jim Morris, presidente di, il quale ha confermato come lo studio abbia messo in produzione unad’animazione-off con l’intenzione di distribuirla in streaming nel corso del 2025. Secondo quanto emerso, lasarà intitolata Dream Production e sarà ambientata nell’omonimo studio cinematografico visto nel primo film del 2015.