Il film cult di Richard Kelly con Jake Gyllenhaal compie 20 anni e torna in sala in versione director' s cut restaurata in 4k Ma solo per 3 giorni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 1 giugno 2024) Donnie Darko, chevent’e che per l’occasioneinin’s cutin 4k, ha seguito il percorso tipico di molti. Passato quasi inosservato al Sundance, non trova un distributore, e finalmente esce in un manipolo di cinema senza gran clamore.e la cotta sul set: «Baciare Jennifer Aniston? Una tortura!» X Leggi anche ›: «Ho scelto di essere un attore… non una star» Erano i mesi cupi del post 11 settembre, la storia dell’adolescente ombroso interpretato daera poco tempista.