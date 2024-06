Hong Kong | un settimanale cattolico pubblica una copertina bianca in ricordo del massacro di piazza Tiananmen

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 1 giugno 2024) IlChristian Times, edito a, pubblicherà una prima pagina praticamente vuota nell’edizione in uscita domani 2 giugno indel 35esimo anniversario della repressione di, a Pechino, da parte del governo della Repopolare cinese. “Sostituire i paragrafi con spazi vuoti”, si legge nell’editorialeto in anteprima digitale, è l’unico modo per “rispondere alla situazione attuale” in una società diventata tanto “restrittiva”. Oltre a unaquasi interamente in bianco, anche la seconda e altre pagine interne sono state oscurate mentre un intero articolo, che avrebbe dovuto essere dedicato ai fatti di, è statoto con il testo censurato. Per anni,è stata l’unica località in Cina dove era autorizzata la commemorazione delavvenuto il 4 giugno 1989 nel centro di Pechino.