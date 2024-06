Friuli i giovani dispersi nel Natisone e le ricerche senza sosta | in campo anche elicotteri e droni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Premariacco, 1 giugno 2024 – I trenel fiumea Premariacco, in, secondo i primi accertamenti volevano scattare alcune foto quando sono stati sorpresi dalla furia dell’acqua. Ledei ragazzi sono continuate per tutta la notte,esito. “Imponente lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell’alba stanno setacciato la forra di Premariacco in direzione Paderno’’, comunica in un post il sindaco della cittadina, Michele De Sabata, postando la foto dei mezzi dei Vigili del Fuoco. “Durante la notte hanno sospeso in un punto lein attesa di potersi calare o risalire dal fiume. Sono ore decisive’’. I– due ragazze di 20 e 25 anni e un ragazzo di 25 – ieri pomeriggio sono stati inghiottiti dal fiumein piena, all’altezza del ponte Romano di Premariacco.