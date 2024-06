Fedez avvistato al Twiga con la modella spagnola Violeta Toloba la smentita di lei | Non è come sembra

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) La lista dei presunti flirt attribuiti adopo la rottura con Chiara Ferragni si allunga. Gli investigatori del web hanno infatti scoperto che, poche ore prima essere statoa Monte Carlo mano nella mano con lafrancese Garance Authié, il rapper èto particolarmente vicino a un’altra, la, nota per aver partecipato a Miss Universo. La giovane era con lui aldi Monte Carlo, e in discoteca sarebbe stata scambiata qualche effusione prontamente immortalata e fatta circolare online. Ma sulla natura di quegli atteggiamenti affettuosi ha voluto far chiarezza lei stessa, precisando che tra i due c’è solo un’amicizia. «Non è» In un’intervista al magazine spagnolo Hola,ha infatti dichiarato: «È vero che io eabbiamo passato qualche vacanza insieme, ma non c’è nessun rapporto, è appena uscito da una rottura matrimoniale e non è