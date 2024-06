Dovete saperlo subito Notizia top da Fabio Fazio il conduttore ha avuto fretta di dirlo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) La prima stagione di “Che Tempo Che Fa” lontano dagli schermi Rai si è conclusa a maggio, con grande successo e soddisne per. Ilpassato sul Nove, tuttavia, non perde occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.ha più volte fatto riferimento, anche se sottilmente, ai cambiamenti che hanno colpito Rai3, come quando ha condiviso un articolo del Sole 24 Ore che evidenzia l’anno disastroso per la rete, dovuto anche alla perdita di volti noti come lui stesso, Bianca Berlinguer e Massimo Gramellini. Leggi anche: “Voglio dirti cosa succede adesso”. L’Acchiappatalenti, nessuno sceglie Clarissa: la sorpresa di Milly Carlucci “”: latop arriva daIn prima serata, la fascia nobile, Rai3 ha perso quasi il 20% del proprio pubblico, registrando il peggior calo d’ascolto tra tutte le reti.