Dany si sta riprendendo Era a casa da sola quando è finita nel vuoto

(Di sabato 1 giugno 2024) La piccolaè ancora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nonostante sia precipitata da un’altezza di oltre sei metri, la bimba di tre anni che l’altro pomeriggio è caduta dalla finestra dial secondo piano sembra comunque sia fuori imminente pericolo di vita. La bimba era ada: papà Enzo, 57 anni, custode di una tessitura all’interno di cui si è verifico l’incidente perché lui e la sua famiglia abitano lì, era uscito per alcuni minuti, per andare a prendere gli altri figli a scuola.probabilmente si è arrampicata su una sedia lasciata sotto la finestra lasciata aperta, si è sporta di fuori magari perché spaventata di essere rimasta, si è sbilanciata, ha perso l’equilibrio ed è precipitata di sotto.