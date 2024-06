Concerto Festa della Repubblica 2024 | orchestra direttore programma e streaming

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 1 giugno 2024)Oggi, sabato 1 giugno, alle ore 17,50, in occasione delle celebrazioni per il 78esimo anniversarioitaliana, su Rai 1 va in onda ilche Rai Cultura propone dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, aperto dal Saluto del PresidenteSergio Mattarella, per la. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Protagonisti l’Sinfonica NazionaleRai diretta da Michele Gamba e il giovanissimo violoncellista Ettore Pagano. Balzato agli onori delle cronache per aver sostituito all’ultimo momento iltitolare alla Scala nel 2016 nei “Due Foscari” di Verdi, Michele Gamba si sta affermando come interprete dalla grande versatilità.