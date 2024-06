Città Alta slitta al 13 giugno l’accensione delle telecamere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) Bergamo. Accensioneposticipata in. La prevista accensionedi viale Vittorio Emanuele e via Locatellidal 1 al 13. Una decisione dettata dalla necessità di effettuare ulteriori adeguamenti tecnologici per la gestione dei parcheggi di, ma anche per dare più tempo ai residenti coinvolti dall’allargamento del perimetro di acquisire i pass di transito o sosta. Benché i tempi di attesa siano brevi, negli scorsi giorni, sono state segnalate alcune difficoltà di fissare appuntamenti allo sportello ATB prima del 1e diversi aventi diritto dovranno effettuare il tagliando per il transito e la sosta insolo dopo tale data. Da qui la decisione di rinviare di poco più di 10 giorni la paventata accensione dei due nuovi occhi elettronici che sorvegliano il principale accesso daBassa al centro storico (rotonda Galleria Conca D’oro e Via Locatelli).