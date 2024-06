Autoradicalizzazione e propaganda jihadista fermato tunisino che era in contatto con l’attentatore di Bruxelles

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) È stata l’amicizia Facebook con terrorista Lasoued Abdessalam, autore dell’attentato terroristico del 16 ottobre 2023 aa far scattare le indagini su undi 39 annioggi dai carabinieri del Ros dell’Aquila. B.T. è indagato per il reato di associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo. Il fermo dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari. A portare gli inquirenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo dell’Aquila a emettere il fermo quello che gli investigatori definiscono un rapido ed intenso processo di ”” islamista, che aveva assunto connotazioni estremiste di natura salafita. Abdessalam, imbracciando un’arma di tipo militare, uccise due cittadini svedesi prima di essere a sua volta abbattuto dalla polizia belga.