Agli italiani piace contactless

(Di sabato 1 giugno 2024) È un po’ come la teoria darwiniana dell’evoluzione: si è partiti dal baratto, si è passati alle monete e alle banconote, per poi arrivare ai titoli di credito (come gli assegni e le cambiali) e alla carte di debito/credito/prepagate. Oggi, sempre più persone utilizzano ilper pagare le proprie spese nei negozi fisici e con Apple che ha aperto le porte, anche in Italia, alla funzione “Tap To Pay”, questa dinamica è destinata a entrare a far parte – sempre di più – nelle nostre vite. I numeri parlano chiaro: nel 2023, 8su 10 che hanno effettuato pagamenti digitali lo hanno fatto utilizzando il. Parliamo di un valore che va a sfiorare i 240 miliardi di euro di transazioni utilizzando queste modalità. Tap To Pay di Apple in Italia, come influirà sul mercato E mentre continuano a emergere nuove soluzioni anche attraverso i cosiddetti “wearable”, la possibilità per gli esercenti di “rinunciare” al terminale POS optando per un’app da scaricare e installare sul proprio iPhone è destinata a far crescere questi numeri.