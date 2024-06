A Campoli del Monte Taburno la Festa della Ciliegia dal 7 al 9 giugno | ecco il programma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 5 minutiUfficializzato ilindel, in provincia di Benevento, il 7-8-9, organizzata dalla Pro Loco ‘’ con il patrocinio dell’Unpli provinciale. Saranno tre giorni ricchi di eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio. Come ogni anno poi si avrà la possibilità di vivere lapotendo approfittare del pacchetto turistico all inclusive (al costo di 50,00 euro a persona) che permetterà i visitatori di alloggiare in una delle strutture presenti sul territorio.. Nel pacchetto completo, che da diversi anni sta riscuotendo gran successo, c’è il pernottamento e la prima colazione presso gli agriturismi, b&b ed hotel convenzionati per i tre giorni; poi a scelta un menù completo a cena o a pranzo il sabato o la domenica presso lo stand dell’evento nel centro storico ed il posto riservato per la visita guidata in fuoristrada nei ciliegeti.