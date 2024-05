Fonte : ilgiorno di 30 mag 2024

A Bedero Valcuvia, controllato un uomo di 49 anni del luogo, trovato in possesso di una modica quantità di eroina. Uno di questi, un sedicenne originario di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ma residente a Luino, ha tentato di scappare in sella ad una moto: è risultato sprovvisto del titolo di guida per condurre il motoveicolo che, tra l’altro, non era coperto da alcuna polizza assicurativa obbligatoria.

Territorio al setaccio Arresti e denunce