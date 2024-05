Si addormenta con una perdita di gas in cucina e non risponde ai vicini | allarme a San Colombano al Lambro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sanal(Milano), 30 maggio 2024 – “Esce odore di gas dal suo appartamento ma lei non”, scatta il soccorso persona. Paura, nella mattinata del 30 maggio 2024, in un appartamento di via Capra a Sanal. Gli inquilini di un palazzo hanno allertato i soccorsi perché non avevano notizie di una donna dal cui appartamento usciva un forte odore di gas. Sono arrivati gli uomini delle forze dell’ordine, il soccorso sanitario e i vigili del fuoco, intervenuti con l’autopompa e l’autoscala. È stato necessario agire subito, perché c’era il dubbio che la donna residente nell’abitazione indicata stesse male. Fortunatamente però, una volta creato un accesso, i pompieri hanno scoperto che la signora dormiva e stava bene.