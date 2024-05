Nastri d’Argento Grandi Serie 2024 tra i vincitori Sabrina Ferilli e Alessandro Borghi | l’elenco

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si concluderà sabato 1 giungo, al Palazzo Reale di Napoli, la quarta edizione dei. A essere premiati saranno gli attori che con le loro interpretazioni hanno emozionato critica e pubblico da casa. Vediamo insieme di chi si tratta.: i primiAppuntamento da non perdere con la serata di gala dedicata alle. Il Premio ideato e organizzato dai Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, con il supporto del MiC Direzione Generale Cinema e audiovisivo, ha già deciso alcuni. Si parte dache ha interpretato ‘Gloria‘ su Rai1 ma a essere premiati saranno anchee Adriano Giannini entrambi impegnati in ‘Supersex‘ (Netflix).