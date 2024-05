Morcone irregolarità nel servizio idrico a causa di un guasto improvviso sulla rete

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che potranno verificarsi disservizi in distribuzione già da queste ore per le zone di Cuffiano, Bregarella, Buchicchi, Canepino e Galli. La problematica è legata alla riparazione di un gravesu condotta di adduzione. Ci scusiamo per i disagi. Ricordiamo, inoltre che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717 gratuito sia da cellulare che da telefono fisso e che è possibile ricevere tutti gli avvisi in tempo reali sui canali Telegram e WathApp "GESESA Informa".