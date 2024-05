Bari preside vede crepe nel muro e sposta gli alunni | poi crolla il soffitto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 maggio, è venuto giù il solaio all’interno di una scuola, senza provocare fortunatamente vittime. Poteva andare a finire molto male, invece il crollo non ha coinvolto gliperché, alla vista di quellesospette sul, ildell'istituto primario di primo grado "Marco Polo" di Palese aveva fatto scattare l’allarme, sgomberato i ragazzi e fatto chiudere l’area. Accortosi del rischio, il dirigente scolastico aveva subito avvertito gli uffici tecnici del Comune e i vigili del fuoco inibendo l'accesso alla zona. Sono in corso tutti gli interventi di messa in sicurezza e i lavori di ripristino per renderla agibile entro le elezioni dell’8 e 9 giugno.