TS – Le volontà di Rabiot e della Juve Thiago Motta c’è Arthur che bussa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-29 18:16:57 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: TORINO – Piccoli segnali ma tutti nella stessa direzione. Quella che, con gradualità e passetto dopo passetto, portano all’avvicinamento delle parti e quindi alla successiva firma per rimanere insieme. I soggetti sono lantus e Adrien, per una commedia che vede come interpreti da una parte il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli e dall’altra Madame Veronique, mamma e agentemezzala francese che sta per aggregarsi alla Nazionale del ct Deschamps con l’obiettivo di arrivare sino in fondo ai prossimi Europei a cavallo tra giugno e luglio in Germania. Colloqui già iniziati La notizia e che i primi colloqui sono cominciati e da entrambi gli entourage si respira un misurato ma tangibile ottimismo.