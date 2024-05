Putin durissimo | Truppe straniere in Ucraina? Guerra globale E Macron soffia ancora sul fuoco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo le dichiarazioni del Segretario della Nato Jan Stoltenberg, ribadite dal Commissario Europeo Borrell, sulla necessità di permettere l’utilizzo di armi Occidentali in territorio Russo da parte dell’, è arrivata la risposta di Vladimir. “L’invio dioccidentali in”, ha affermato il Leader sovietico, “porterebbe a un’ulteriore escalation e a un altro passo verso un grave conflitto in Europa e a un conflitto“. Parole che non lasciano spazio a fraintendimenti. Tanto cheribadisce il concetto. “Vogliono fare così?”, domanda lo Zar. “Possono andare avanti e noi auguriamo loro buona fortuna. Noi faremo ciò che riteniamo opportuno, indipendentemente da chi si trova sul territorio dell’”. Il Presidente Russo ha poi accusato l’Occidente di spingere il mondo verso unadai risvolti pericolosissimi.