Notizie Flash | 1 a edizione - L' estero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) - Il Cairo. I ribelli Houthi dello Yemen, che l'Iran è accusato di sostenere, hanno attaccato una portarinfuse greca nel Mar Rosso. Gli Houthi hanno lanciato nelle scorse ore cinque missili balistici antinave da aree dello Yemen sotto il loro controllo verso il Mar Rosso e la portarinfuse M/V Laax, di proprietà greca, battente bandiera delle Isole Marshall, ha riferito di essere stata colpita da tre missili, ha reso noto il Centcom precisando che l'imbarcazione è stata comunque in grado di proseguire. Non vengono segnalati feriti. Algeri. L'Algeria ha preparato una bozza di risoluzione per chiedere un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. Dopo la riunione d'emergenza di ieri del Consiglio di Sicurezza su richiesta di Algeri, a seguito del raid aereo israeliano di domenica nella zona di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, il testo chiede la fine immediata dell'offensiva militare e un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, secondo una bozza ottenuta dall'agenzia Dpa.