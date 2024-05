Kate Middleton | i suoi amici propongono una data di ritorno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è stata lontana dai doveri reali dall’inizio dell’anno dopo aver subito un importante intervento chirurgico addominale seguito dalla diagnosi di cancro. In un video-messaggio condiviso tramite i canali social a marzo, ha anche rivelato che si stava sottoponendo a chemioterapia preventiva. In quel messaggio ha parlato di come il suo lavoro le abbia procurato “un profondo senso di gioia” e ha affermato di non vedere l’ora di tornare a lavoro quanto prima. Nel suo video-messaggioha aggiunto: “Per ora devo concentrarmi sulla guarigione completa“. Ha anche chiesto “un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento“. Da allora non sono emerse novità significative sulle sue condizioni di salute. Solo il principe William si è pronunciato per assicurare al pubblico che la moglie stesse bene.