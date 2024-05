Defibrillatore scarico muore dopo l’arresto | depositato un esposto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ferrara, 29 maggio 2024 – Ricordate Giuseppina ’Lina’ Fogli, la donna di 56 anni che andò in arresto cardiaco – e morì67 giorni di coma –, con una disposizione del Comune di Comacchio che però non partì perché? Una storia che avevamo raccontato il 28 febbraio e che oggi è a una svolta. La famiglia, attraverso l’avvocato Vasco Sisti, hain Procura un corposo– che ha portato all’apertura di un fascicolo al momento conoscitivo e contro ignoti – per chiedere che venga fatta definitivamente chiarezza in una vicenda del tutto paradossale, correlata da scaricabarili, ’autoassoluzioni’, dal giustificarsi dietro a una norma – la 216 del 4 agosto 2021, quella di tenere i Dae – che all’epoca non c’era e che verrà fuori solo tre mesi più tardi.