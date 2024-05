Settore metallurgico più sostenibile La qualità rende più competitivi

(Di martedì 28 maggio 2024) Lavince su paura ed etica e diventa il primo driver di attenzione alla sostenibilità. Emerge dall’indagine di Ipsos e Fondazione Symbola, in collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia, dove è stata presentata la seconda edizione di Sostenibilità è. "La sostenibilità – commenta Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola – rappresenta una grande occasione perre la nostra economia e la nostra società più capaci di futuro". I tre driver che spingono ad una maggiore attenzione alla sostenibilità sono l’etica (7,7%), la paura per i cambiamenti climatici e per il futuro del pianeta (22%) e la(70,3%). Torna a crescere la difficoltà a compre se un’azienda è(dal 60% nel 2022 al 67% nel 2024) ma sale la quota di imprese che si ritiene operino in modo responsabile (dal 34% nel 2022 al 37% nel 2024).

Wuhan , 17 mag – (Xinhua) – Un membro del personale misura la precisione dei pezzi in uno stabilimento della Wuchang Shipbuilding Industry Group Co., Ltd. a Wuhan , nella provincia centrale cinese dello Hubei, ieri 16 maggio 2024. Negli ultimi anni, l’ azienda ha promosso attivamente ... romadailynews

Intelligenza artificiale, xAI di Elon Musk raccoglie 6 miliardi di dollari - Inoltre, xAI intende sfruttare i dati di alta qualità provenienti dalla piattaforma X, proprietà di ...principali driver per la digitalizzazione e vogliamo giocare un ruolo primario in questo settore" ... 01net

Interventi economici sul territorio, Bongioanni: "Grazie ai miei emendamenti e leggi, decine di milioni di euro in più per il territorio" - ...necessario un sostegno strutturale a chi lavora per l'innovazione e la ricerca in questo settore. ... per presidiare la qualità della vita in territori montani e isolati, per diminuire il gap di ... targatocn