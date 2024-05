Rilancio del Distretto del Cappello | il confronto tra i candidati sindaci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Impegni elettorali già acquisiti di due ospiti, non hanno consentito uncompleto fra ideldel, ma qualche elemento di riflessione è emerso. Organizzato dal consorzio ‘Cappeldoc’, si è tenuto nel teatro di Monte Vidon Corrado, unfra Armando Altini e Giulio Celi per Falerone; Giampiero Tarulli e Gilberto Caraceni per Massa Fermana; Mario Amerino Clementi e Barbara Ramadori per Montappone ed Elio Vincenzi per Monte Vidon Corrado. Dopo l’introduzione dell’organizzatore Paolo Marzialetti, presidente nazionale del settoredella Federazione Tessilivari, sono stati toccati vari temi: implementazione dei servizi, infrastrutture viarie e digitali, sostegno alle famiglie e giovani coppie per incentivare l’approccio al lavoro e frenare lo spopolamento dei borghi, promozione del territorio e un argomento ormai storico come l’unificazione dei Comuni.